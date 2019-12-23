Москва, , 15:05 — REGNUM Наступающий 2020 год будет для России в целом таким же, как уходящий 2019 год. Так считают 37% граждан, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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29% участников опроса полагают, что для страны 2020 год будет лучше, 16% — хуже уходящего года.

Говоря о своих личных прогнозах, 41% жителей России ответили, что наступающий 2020 год будет лучше 2019 года. Ухудшений ждут 10%. По мнению 33%, ничего не изменится.

В опросе 15 декабря 2019 года приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет. Опрос проведен в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России перечислили самые главные события уходящего 2019 года, произошедшие в мире. На первом месте — победа над терроризмом в Сирии (8%).

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