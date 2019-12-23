Атырау, Казахстан, , 15:03 — REGNUM Мальчик 2009 года рождения отравился в Атырау энергетическими конфетами с содержанием кофеина, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области Казахстана.

В ведомстве уточнили, что ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в областную детскую больницу 19 декабря в 19 часов 30 минут (17:30 мск). Врачи диагностировали отравление кофеинсодержащим средством. Мальчику промыли желудок, и он пришел в сознание в течение часа.

По словам ребенка, он купил в магазине энергетические конфеты и съел за один раз 7−8 штук. В настоящее время мальчик отпущен домой.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что среди школьников популярность получили снюсы, поэтому в республике введен запрет на их ввоз, применение, реализацию и распространение.

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