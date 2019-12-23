Париж, , 15:10 — REGNUM На суде, который прошел во французском городе Экс-ан-Прованс, криминального авторитета Кахабера Шушанашвили, называемого «вором в законе», приговорили в пожизненному сроку. Об этом 22 декабря сообщает агентство France Presse.

По данным журналистов, в 2016 году Шушанашвили уже был приговорен в Испании к 20 годам и 11 месяцам тюрьмы, которые позже заменили на срок 15 лет и 3 месяца. Потом в 2018 году его уже во Франции приговорили еще к 10 годам лишения свободы за то, что он продолжить управлять преступной группой из мест заключения.

Отмечается, что к пожизненному сроку Шушанашвили был приговорен за то, что он заказал убийство конкурента. Вместе с ним суд объявил наказания пособникам Шушанашвили. Двое сообщников получили по семь и шесть лет лишения свободы, а одного приговорили к условному сроку и освободили в зале суда.

Отмечается, что Шушанашвили на суде вину свою отрицал.