Сочи, Краснодарский край, , 15:00 — REGNUM Пеший зимний эколого-туристический маршрут на Бзерпинский карниз по территории Кавказского биосферного заповедника открылся в Сочи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 23 декабря.

«Отправиться в путь пешком или на снегоступах туристы смогут только в составе организованных групп в сопровождении сертифицированных гидов-инструкторов», — уточнили в минкурортов Кубани.

Стартует пеший маршрут от урочища Медвежьи ворота, который располагается на высоте 1890 метров, и проходит по склону горы Табунная до Бзерпинского карниза.

Всего, напомнили в пресс-службе администрации края, гостям Кубани доступно 280 экскурсионных и туристических маршрутов.