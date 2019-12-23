Грозный, , 14:55 — REGNUM В Чечне проживает больше молодых людей, чем в других субъектах РФ. Средний возраст жителей республики по итогам 2019 года составил 29 лет. Чечня признана самым молодым субъектом России, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

Среднестатистический житель Чечни на 11 лет моложе среднестатистического жителя России. Согласно данным Росстата, средний возраст российских граждан составляет 40 лет.

«Старше» остальных россиян жители Тамбовской области. Их средний возраст составляет 43 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, среди самых «молодых» субъектов РФ названы также еще два субъекта Северо-Кавказского федерального округа: Ингушетия (31,55 года) и Дагестан (32,97 года).