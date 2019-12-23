Тбилиси, , 14:49 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария обратился к администрации горных курортов с призывом сократить число жалоб от посетителей. Сообщение об этом 23 декабря опубликовали на сайте грузинского правительства.

«Премьер-министр призвал чиновников приложить максимум усилий для того, чтобы те вызовы, которые в последние годы были выявлены, минимизировали», — сообщается на сайте.

В качестве примеров приводятся жалобы на недостаточное количество паковочных мест, слабую интенсивность расчистки дорог, а также на качество сервиса.

Сообщается, что для улучшения качества обслуживания посетителей курортов, по поручению Гахарии, был разработан план действий по сокращению числа жалоб. Премьер-министр страны поручил администрации курортов строго выполнять его пункты.

Стоит отметить, что зимний сезон в горных курортах Грузии уже начался и продлится до апреля 2020 года.