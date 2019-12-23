Нью-Йорк, США, , 14:41 — REGNUM В прошедшую пятницу, 20 декабря, онлайн-кинотеатр Netflix выпустил «Ведьмака» — один из самых ожидаемых сериалов 2019 года. Созданный по популярному книжному циклу польского писателя Анджея Сапковского, проект сразу привлёк внимание критиков и рядовых зрителей.

Однако на вопрос «хорошим ли получился сериал» очевидного ответа не нашлось и мнения разделились. Так, критики посчитали «Ведьмака» проходным проектом с множеством проблем и поставили ему 53 балла из 100 на сайте-агрегаторе Metacritic. Зрителям же он понравился и они оценили сериал на 7,5 баллов из 10. Так, почему же «Ведьмак» вызвал столько противоречий?

Самую низкую оценку (0 баллов из 100) сериалу поставил портал Entertainment Weekly, рецензенты которого посмотрели только три серии из всего сезона. Критикам не понравились «бесполезная женская нагота», «плохой парик и отвратительные контактные линзы» главного героя, а также то, что «сериал полон запутанных конфликтов, которые требуют объяснения, но при этом не имеют никакого смысла». Подводя итог, журналисты назвали проект «ролевой игрой по Dungeons & Dragons уровня средней школы с бюджетом в несколько миллионов долларов».

Многие критики согласились в том, что сюжет «Ведьмака» сложно понять, заранее не ознакомившись с книгами или играми по этой выдуманной вселенной. Зрителям рассказывают истории трёх разных героев (Геральта, Йеннифер и Цири), каждая из которых изобилует второстепенными персонажами и названиями локаций. Журналисты из Time отметили, что «зрителям требуется некоторые время, чтобы понять как связаны эти персонажи — раздражающим сюжетным узлом в стиле «Мира Дикого Запада».

Однако критики, которые всё же решили ознакомиться с первоисточником, остались довольны сериалом. Они признали, что структура сюжета сложна для понимания, но во всех остальных аспектах «Ведьмак» — отличный проект. Особенно рецензентам понравились боевые сцены и подход авторов сериала к изображению насилия.

Сони Белоусовой и Джионы Остинелли создают впечатление, что огромные актеры «Игры престолов» двигались лишь с тремя четвёртыми нужной скорости. Slant Magazine Несмотря на нерешительный подход к экспозиции, «Ведьмак» нашёл своё место в изображении насилия. Энергичные батальные сцены шоу вместе с работой композиторовсоздают впечатление, что огромные актеры «Игры престолов» двигались лишь с тремя четвёртыми нужной скорости.

Музыка в сериале стала отдельным поводом для обожания у фанатов и критиков. Особенную популярность в сети завоевала песня Toss a Coin to your witcher («Ведьмаку заплатите чеканной монетой»), которую во второй серии исполняет бард Лютик. Она сразу же стала новым интернет-мемом, подвинув на второе место по популярности малыша Йоду из «Мандалорца». Причём, зрителям понравилась как оригинальная, так и дублированная версия песни.

Критики, посмотревшие сериал целиком, отметили, что «каждая серия давала зрителям чуть больше, чем предыдущая». По их мнению, у проекта очень высокий потенциал для дальнейшего развития.

AV Club Когда самое плохое, что вы можете сказать о сериале — это то, что каждый эпизод оказывается лучше, чем предыдущий, значит у него есть захватывающе большое пространство для роста.

Отдельно зрители и критики отметили актёрскую игру Генри Кавилла, Ани Чалотры и Фрейи Аллан. По их мнению, у Кавилла получился «очень каноничный Геральт», а девушки наиболее подходящим образом воплотили на экране Йеннифер и Цири.

Стоит отметить, что не все эпизоды сериалы строго придерживаются книжных описаний. В случае с сюжетной линией Йеннифер, авторы проекта показали множество сцен, которых не было в первоисточнике. Тем не менее фанатов «Ведьмака» такая «отсебятина» вполне устроила.

maxnetyaga Этот сериал показывает эпизоды, которых не было в книгах, но которые я рисовал в своей голове. И ЭТО ЗДОРОВО! Я просто дрожал от радости, когда увидел некоторые из этих сцен!

По мнению большинства зрителей и критиков, «Ведьмак» — это увлекательный и не лишённый недостатков сериал для тех, кто увлекается жанром фэнтези и оригинальными произведениями Анджея Сапковского. Команде проекта особенно удались саундтрек, боевые сцены и актёрская игра. При этом слабыми местами сериала считаются слабая экспозиция и слишком запутанная сюжетная завязка. Также многие критики сравнивали «Ведьмака» с «Игрой престолов» — и в этом сравнении новый проект от Netflix пока проигрывает.

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