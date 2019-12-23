Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM Пассажиропоток свердловских туристов на южные российские курорты впервые обошёл Турцию. Об этом сообщает ТАСС.

Российское направление «обогнало» турецкое на 35−40 тысяч человек, заявил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

В частности, за 11 месяцев 2019 года 172,2 тысяч человек отдохнуло в Сочи (+26% по сравнению с предыдущим годом), 98 тысяч — в Симферополе (+35%), 76 тысяч — в Краснодаре (+69%). В Анталии же успели отдохнуть 340 тысяч человек.

Даже на авианаправлении, где всегда лидировала Турция, российские курорты взяли верх.

Как сообщало ИА REGNUM, cтоимость заграничных туристических продуктов для жителей России может быть снижена в 2020 году. Уменьшения цен ждут из-за передела рынка и демпинга отдельных туроператоров.

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