Москва, , 14:25 — REGNUM Начал работу первый участок дороги Марьино — Саларьево, который стал дублёром Киевского шоссе. Движение 23 декабря запустил мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мэр Москвы отметил, что новая дорого пройдёт параллельно Киевскому и Калужскому шоссе — от улицы Адмирала Корнилова до автодороги М3— Середнево — Марьино — Десна и фактически станет дублером двух крупнейших магистралей новых территорий.

«Предновогодний подарок — сделали первый участок дублера между Калужским и Киевским шоссе, который разгрузил магистрали и даст возможность подъезда к Хованскому кладбищу — крупнейшему в регионе, а также к станциям метро Филатов Луг и Саларьево. В целом это улучшит транспортную доступность. Первый участок готов. Дальше ещё два этапа, общая протяженность составит 12 километров», — сказал Собянин.

Также мэр столицы отметил, что с 2012 года в Новой Москве было построено свыше 200 километров новых дорог.

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