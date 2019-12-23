Ростов-на-Дону, , 14:10 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону голосуют за строительство перехода к мемориалу «Жертвам фашизма», расположенному в Змиёвской балке. Обращение к властям опубликовано в сервисе «Активный ростовчанин» на сайте горадминистрации, сообщает ИА REGNUM.

«Было бы неплохо [для удобства] организовать какой-нибудь переход — наземный с кнопкой, подземный, надземный — с улицы Алейникова к мемориалу в Змиёвской балке», — пишет горожанка.

ИА REGNUM напоминает, что в Змиёвской балке в августе 1942 года немцы уничтожили более 27 тыс. мирных граждан Ростова-на-Дону и советских военнопленных. Здесь расположено самое большое в современной России место захоронения жертв Холокоста. Мемориал «Жертвам фашизма» был открыт в 1975 году.