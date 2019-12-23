Москва, , 14:11 — REGNUM Международный аэропорт «Домодедово» работает в штатном режиме, несмотря на туман. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичной воздушной гавани.

«Видимость в районе аэродрома достаточна для совершения взлетно-посадочных операций — свыше 2700 м. Задержек и отмен рейсов в связи с погодными условиями нет», — пояснили в аэропорту.

Аналогично о работе в соответствии с расписанием ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Шереметьево». Отмен рейсов в связи с погодными условиями в воздушной гавани не было.

«Международный аэропорт «Шереметьево» работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области 23 декабрятобъявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за плотного тумана. Режим введен до 23.00.

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