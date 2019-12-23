Новосибирск, , 14:07 — REGNUM Жителям Новосибирска, обескураженным пикантной формой главного новогоднего катка города, ответила заместитель мэра — начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.

Заместитель мэра Новосибирска о скандальном катке пикантной формы: «Настоящее искусство должно возбуждать» Скриншот со страницы Анны Терешковой в «Фейсбуке»

22 декабря она поместила на своей странице в «Фейсбуке» фото с «пикантным катком» и подписала его следующим образом: «Настоящее искусство должно возбуждать!» К этому комментарию чиновница добавила смайлик и указала авторство фото (Слава Степанов).

Комментирующие разделились на два лагеря. Кто-то выступил резко против такой формы катка.

«Такой комментарий исключает случайное совпадение. Такими вопросами должна заниматься какая-то дисциплинарная комиссия, уверена, такая есть в Новосибирске. Осталось убедиться, что все факты будут в её распоряжении», — пишет пользователь Юлия С.

А некоторые пользователи поддержали и чиновницу, и само решение по поводу формы катка:

«Отличный получился проект!!! Очень красивый и стильный».

Напомним, вызвавший бурную реакцию новосибирцев каток расположен в сквере перед Новосибирским государственным театром оперы и балета. Новогодний городок, включающий каток и главную городскую ёлку, открыли 20 декабря. А 21 декабря фотограф Слава Степанов разместил на своей странице в «Фейсбуке» фото главной ёлки и ледового городка. Вид катка сверху шокировал новосибирцев, оказавшись весьма неоднозначной формы.