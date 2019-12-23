Тбилиси, , 14:10 — REGNUM Сотрудник Национального лесного агентства Грузии задержан по подозрению во взяточничестве. Данное заявление 23 декабря распространила грузинская Следственная служба министерства финансов.

По версии следствия, чиновник за денежное вознаграждение выдал соотечественнику поддельную справку о происхождении лесного материала. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». В случае установления вины, сотруднику лестного агентства грозит тюремное заключение сроком до 9 лет.

Как передавало ИА REGNUM, 21 декабря в Службы государственной безопасности Грузии сообщили о задержании чиновника министерства защиты окружающей среды. Его подозревают в получении взятки за покровительство рыбакам, осуществляющим ловлю рыбы незаконным способом.