Владикавказ, , 14:02 — REGNUM В столице Северной Осетии была организована предновогодняя акция «Мандариновый трамвай», которая предполагала бесплатную раздачу мандаринов и других фруктов. Она состоялась днем 21 декабря на площади Ленина у Академического русского театра, пишет Gradus Pro.

Акция проводится уже пятый год подряд. В рамках благотворительного мероприятия жителям Владикавказа планировали раздать полторы тонны мандаринов, а также полтонны киви, манго и кокосов.

Однако на этот раз акция сопровождалась давкой и беспорядками. Горожане, многие из которых пришли с детьми, столпились у вагона «Мандаринового трамвая». Организаторы тщетно взывали к ним с призывами о получении фруктов в порядке очередности. Граждане устроили давку, видеоролики которой тут же появились в соцсетях.

https://www.instagram.com/p/B6VIFO3inlI/

«Ну неужели все так плохо, что нужно себя так вести? Люди, не теряйте лицо, и не омрачайте своим поведением прекрасную акцию!» — комментируют видео пользователи соцсетей.

Многие отмечают, что в ситуации виноваты сами организаторы мероприятия, которые не смогли правильно распределить поток желающих получить бесплатные мандарины.