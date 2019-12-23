Кейптаун, , 14:07 — REGNUM Южноафриканские власти приостановили лицензии несколько «школ инициации», где в последние недели скончались ученики, принявшие участие в церемониях обрезания. Об этом передает ВВС Africa.

В соответствии с заявлением религиозной и культурной комиссии ЮАР, деятельность школ в ряде районов Восточного Кейпа будет приостановлена на год. В нем также призывалось к аресту по меньшей мере 20 человек, подозреваемых в причастности к инцидентам.

По информации журналистов телерадиокомпании, посвящение в мужчины у ряда народов ЮАР включает в себя проведение нескольких недель в горных районах страны в суровых условиях. Каждый год десятки тысяч юношей в возрасте от 15 до 17 лет отправляют в леса, где их учат тому, как «быть порядочным человеком в обществе». Но что именно там происходит, держится в секрете, отмечают репортеры. «Уквалука», или традиционное посвящение, рассматривается как необходимая часть перехода от детства к мужеству некоторыми из крупнейших этнических групп страны, включая коса и ндебеле. Однако иногда во время посвящения некоторые юноши умирают или остаются изуродованы из-за неудачного обрезания.

По информации властей, с 2012 года более 400 мальчиков умерли от неудачного обрезания в ЮАР.

Как отмечают журналисты, более 100 мальчиков были спасены из незарегистрированной «школы инициации» в июне этого года. Обезвоживание, недоедание и септические раны являются основными причинами смерти учеников «школ инициации», передают журналисты.

«Мы отмечаем, что незаконных школ инициации, где требуют непомерную плату за посвящение мальчиков, становится все больше. Вот почему мы говорим, что в наши дни коммерциализация этой практики противоречит традиции», — заявил представитель местного правительства Мамкели Нгам в интервью местному изданию News24.

В настоящее время правительство также оплачивает медикаменты для зарегистрированных школ ради благополучия мальчиков, добавил он.