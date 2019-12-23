Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Туризм в Узбекистане получит новый импульс развития благодаря визовой реформе, сообщает 23 декабря CNN Travel в статье «Почему Узбекистан станет лучшим туристическим направлением в 2020 году».

Американское издание отмечает, что Узбекистан становится одним из самых популярных направлений туризма благодаря своим историческим объектам и кухне. Авторы считают, что путешественникам по-прежнему необходимо соблюдать осторожность при поездках в республику. Вместе с тем власти республики поддерживают высокий уровень безопасности.

«Возможно, самое привлекательное качество Узбекистана и Туркестана в целом — это нетронутая история, которая сохранилась на протяжении тысячелетий», — пишет CNN Travel. Отдельное значение авторы отводят социальным сетям, в которых западные путешественники делятся своими впечатлениями.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре журнал The Economist признал Узбекистан страной года, что связано с либеральными реформами президента республики Шавката Мирзиёева.