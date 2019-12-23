Мурманск, , 13:54 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пригрозил увольнением руководителям школ за распространение снюсов в стенах образовательных учреждений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Катастрофическая ситуация во многих школах у нас обстоит с распространением так называемых снюсов. При чем, есть школы, где руководство активно с этим борется, а есть школы, в которых администрация смотрит на это сквозь пальцы. На то, как травят наших детей, — заявил Чибис на оперативном совещании в правительстве региона. — Даю поручение всем муниципалитетам — эту работу взять, как приоритет. Помимо учебного процесса руководители школ должны отвечать за то, чтобы был прядок. Порядка нет. Независимо от былых заслуг — если руководитель не в состоянии это организовать — увольняйте».

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты от фракции КПРФОльга Алимоваи Вера Ганзя внесли в Госдуму законопроект, согласно которому запрещается оптовая и розничная торговля насваем, табаком сосательным (снюсом), равно как и любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и/или его производные.