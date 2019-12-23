Керчь, Крым, , 13:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин отправился на рельсовом автобусе по железной дороге Крымского моста из Керчи в Тамань. Там глава государства примет участие в церемонии открытия движения поездов по мосту через Керченский пролив.

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В поездке российского лидера сопровождают рабочие-мостовики, с которыми глава государства проведет краткую беседу.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня днём 23 декабря президент РФ Владимир Путин прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции «Керчь Южная. Новый парк». Здесь главу государства встречали министр транспорта Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксёнов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а также гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин.

Напомним, 23 декабря по Крымскому мосту отправится в путь первый поезд сообщением Санкт-Петербург — Севастополь.

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