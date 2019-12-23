Барнаул, , 13:48 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») советует прислушаться к рекомендациям заведующей отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилии Яковлевой по поводу симптомов рака в области головы и шеи. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, отметил:

«Безусловно, такие рекомендации от онколога с большим опытом работы весьма ценны. Зачастую низкая информированность о болезни приводит к запоздалому обращению за медицинской помощью и, соответственно, к печальным результатам. Порой имеет значение и отсутствие онкологической настороженности среди участковых терапевтов: они первые встречают больного и именно от них зависит, будут ли выявлены все вышеперечисленные онкологом симптомы и как они будут интерпретированы».

Напомним, ранее заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о симптомах появления опухоли в области головы и шеи. По её словам, опухоли лечатся в 84% случаев при условии своевременного обращения к врачам.

Читайте также: Врач рассказала о симптомах появления опухоли в области головы и шеи