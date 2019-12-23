Барнаул, 23 декабря 2019, 13:48 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») советует прислушаться к рекомендациям заведующей отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилии Яковлевой по поводу симптомов рака в области головы и шеи. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, отметил:
Напомним, ранее заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о симптомах появления опухоли в области головы и шеи. По её словам, опухоли лечатся в 84% случаев при условии своевременного обращения к врачам.
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