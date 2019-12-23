Москва, , 13:47 — REGNUM Более 6 млн российских телезрителей смотрели большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина 19 декабря. Такие данные приводит 23 декабря ТАСС со ссылкой на компанию Mediascope.

По телевизору за общением президента с журналистами следили 6 млн 239 тыс. человек, включая детей от четырёх лет. Больше всего зрителей — 2,1 млн — выбрали Первый канал, еще 2,09 млн человек смотрели трансляцию на «России 1», а 1,4 млн — на НТВ.

В 2018 году пресс-конференцию Путина посмотрели 6,78 млн телезрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2019 года глава государства провел 15-ю большую пресс-конференцию. Он ответил на 57 вопросов в течение почти 4,5 часа.

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