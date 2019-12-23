Москва, , 13:54 — REGNUM Московские обманутые дольщики получат свои квартиры в течение трёх лет. Об этом 23 декабря сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что за последние девять лет квартиры получили 16 тысяч обманутых дольщиков. В 2019 году квартиры в 12 проблемных домах получили 1694 дольщиков. В течение трёх лет Москва планирует закрыть проблемы оставшихся 13,5 тысяч дольщиков в 34 домах. Проекты «достройки» домов расписаны по «дорожным картам».

Как ранее сообщали в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, 12 объектов из «дорожной карты» достраиваются за счёт средств инвесторов, остальные — за счёт бюджета столицы.