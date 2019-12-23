Магас, , 13:39 — REGNUM На всесезонном туристическом рекреационном кластере «Армхи» в Ингушетии открылась клиника «Синай». Она станет центром санаторного лечения, в котором применяются практики традиционной европейской и восточной медицины, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе правительства региона.

Медцентр является филиалом московской клиники. По словам её главного врача Алексея Тюмина, специалисты центрального офиса клиники будут оказывать поддержку своему филиалу в Ингушетии. Кроме того, пациенты могут получать консультации в режиме телемедицины.

В «Синае» будут оказывать помощь больным с болезнями в сферах пульмонологии, гастроэнтерологии, кардиологии. Кроме того, на базе центра жители и гости Ингушетии смогут получить такие услуги, как бальнеологические процедуры, сеансы массажа, иглорефлексотерапии и грязелечения.