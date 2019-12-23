Майкоп, , 13:40 — REGNUM Одиннадцать новых патрульных автомобилей Skoda Octavia поступили в распоряжение Госавтоинспекции Адыгеи. Машины куплены в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе управления ГИБДД по республике.

В ходе торжественной церемонии вручения ключей от автомобилей министр внутренних дел Адыгеи Владимир Алай отметил, что служба автоинспекции региона идет в ногу со временем. В настоящее время сотрудники ДПС, по его словам, имеют в своем арсенале современные средства связи, компьютеры, точные измерительные приборы и т. д.

«Особые требования предъявляются и к транспорту, который должен позволять инспекторам на высоком уровне обеспечивать безопасность участников движения», — отметил в своем выступлении генерал-майор полиции.

Сообщается, что все поступившие в республику машины оснащены громкоговорящими установками, радиостанциями, видеорегистраторами. Кроме того, они укомплектованы медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.