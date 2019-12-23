Рязань, , 13:39 — REGNUM Вручение паспорта в кабине воздушного шара организовали в Следственном управлении СК РФ по Рязанской области. 14-летний юноша получил свой первый главный документ из рук руководителя ведомства Владимира Никешкина на высоте нескольких сотен метров над землёй, сообщили 23 декабря в пресс-службе регионального СК.

Офицеры исполнили мечту детей из города Скопин, рано оставшихся без родителей. Осенью 2019 года их бабушка, воспитывающая в одиночку четырёх внуков, пришла на приём в Следственное управление с просьбой помочь страшим детям. Ребята грезили работать следователями. В СК помогли сиротам поступить в профильные учебные учреждения: 17-летняя Полина готовится стать абитуриентом Московской академии Следственного комитета, а 14-летний Саша — будет учиться в кадетском классе. Над ребятами взяли шефство, а в канун новогодних праздников выяснилось, что дети мечтают когда-нибудь подняться в небо на воздушном шаре. Следователи договорились об индивидуальном полёте для сирот с организатором рязанского фестиваля «Небо России» Львом Мавриным.

«Так совпало, что накануне был мой день рождения и этот полёт не просто подарок и исполнение новогоднего желания, а лучшее, что произошло в моей жизни за последнее время», — поделилась впечатлениями Полина.

Ещё одним событием стало вручение Александру паспорта гражданина Российской Федерации из рук руководителя рязанского Следственного управления Владимира Никешкина. Это важное событие произошло в кабине воздушного шара на высоте нескольких сот метров над землёй.

«Замечательные дети, и желания, и мечты у них достойные. Мы будем и дальше заботиться не только о Полине и Саше, но и о всей семье Ларюшиных, там ещё двое малышей. Ведь наша задача — не только качественно расследовать преступления, но и в целом помогать людям, особенно оказавшимся в беде или трудной ситуации», — отметил Владимир Никешкин.

Новогодний подарок провели в рамках специальной акции СК РФ «Скажи мечте: «Да!»