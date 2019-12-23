Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Бывший ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктор Ефимов признан виновным в присвоении средств вуза, осужден на пять лет колонии и оштрафован на 500 тысяч рублей, кроме того, суд удовлетворил гражданский иск СПбГАУ на сумму 28, 650 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, 70-летний Виктор Ефимов с 2005 по 2015 год был ректором Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. По версии следствия, которая была установлена в суде, в 2011 году он исполнял договор, заключенный между Минобразования и науки РФ и университетом — реализация программы разработки и создания инновационной структуры СПб ГАУ.

Для этого 25 ноября 2011 года между ГАУ и автономной некоммерческой организацией «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» был заключен государственный контракт на сумму 36 000 000 рублей. Подрядчику нужно было провести комплекс независимых научно-исследовательских работ, направленных на повышение качества подготовки специалистов агропромышленного сектора.

В то же время на расчетный счет АНО были перечислены деньги, а Ефимов дал указание проректору подписать указанный государственный контракт, при этом, как отметило следствие, он достоверно знал, что его условия выполняться не будут. Таким образом ректор похитил путём растраты вверенные ему 36 миллионов рублей, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

Несмотря на то, что подсудимый с обвинением согласен не был и утверждал, что невиновен, в понедельник, 23 декабря, Пушкинский районный суд Петербурга огласил приговор.

Виктор Ефимов был признан виновным в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также оштрафовал его на 500 000 рублей.

«Гражданский иск СПбГАУ удовлетворен на сумму 28 650 000 рублей», — отметили в пресс-службе суда.

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