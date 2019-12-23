Джакарта, , 13:31 — REGNUM Олимпийский комитет Индонезии начал готовиться к тому, чтобы провести Олимпийские игры в 2032 году, сообщает Antara.

Председатель Олимпийского комитета Индонезии Раджа Сапта Октохари недавно посетил Международный олимпийский комитет в Лозанне (Швейцария).

Олимпийский комитет Индонезии также начал назначать людей, которые будут ответственными за готовность Индонезии к проведению Олимпийских игр в 2032 году.

Ожидается, что Индонезия будет единственной страной в Юго-Восточной Азии, которая станет первой страной-организатором.

Как сообщало ИА REGNUM, министр молодежи и спорта Индонезии Зайнудин Амали заявил, что правительство выразило желание, чтобы боевое искусство пенчак-силат стало Олимпийским видом спорта.

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