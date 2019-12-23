Мурманск, 23 декабря 2019, 13:31 — REGNUM Последний день уходящего года станет в Мурманской области выходным. Соответствующее решение губернатор озвучил на оперативном совещании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Решение губернатора распространяется на бюджетные организации, остальным рекомендовано последовать их примеру.
Для того, чтобы отдохнуть 31 декабря, бюджетникам придется провести лишнюю субботу на работе — 28 декабря станет рабочим днем.
Как сообщало ИА REGNUM, руководители нескольких российских регионов решили перенести рабочий день с 31 на 28 декабря. В их числе оказался губернатор еще одного заполярного региона — Ненецкого автономного округа.