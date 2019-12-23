Красноярск, , 13:30 — REGNUM На традиционной декабрьской пресс-конференции губернатор Красноярского края Александр Усс поделился наиболее яркими детскими воспоминаниями.

Например, однажды он принимал участие в школьном мероприятии в костюме собаки, который изготовила его мать. По его словам, костюм «потряс школу».

Одеяние будущего красноярского губернатора состояло из чёрного трико, майки и пришитой овечьей шерсти.

«А для того, чтобы был хвост, кусок проволоки под майку скручен сзади, обшит чем-то, кисточка на хвосте. Несложным движением хвост вибрировал, чем я произвел неизгладимое впечатление на класс и на учителей», — цитирует Усса РИА Новости.

Также однажды Александр Усс потерялся в лесу под Новый год. Он выбирал ёлку и «доходился до того», что его «чуть не полдеревни искало».

Читайте также: Бывший красноярский губернатор предложил «колоть колёса» нарушителям