Орел, , 13:29 — REGNUM Карантин по африканской чуме свиней введён на двух территориях Орловской области, в Новодеревеньковском и в Мценском районах. Соответствующие указы губернатора опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В Новодеревеньковском районе очагом АЧС признаны охотничьи угодья рядом с селом Паньково, в Мценском районе карантин введён в Спасско-Лутовиновском сельском поселении.

Карантином запрещён вывоз и ввоз свиней на территорию карантинных зон, а также реализация мясной продукции. Свиньи, попавшие в карантинную зону, подлежат уничтожению, владельцам выплатят компенсации.