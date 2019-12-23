Тбилиси, , 13:11 — REGNUM Состояние Цотне Гамсахурдии, находящегося в клинике в Тбилиси, продолжает оставаться тяжелым, пациент находится под наркозом. Об этом 23 декабря журналистам сообщил начальник отделения анестезиологии и реанимации клиники Николоз Квачадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Пациент находится на управляемом дыхании. Продолен лечебно-защитный наркоз», — описал состояние пострадавшего медик.

Он также сообщил, что новые операции пока не планируются, пациент проходит предписанное лечение. На вопрос о том, готовится ли перевод Гамсахурдии в медучреждение за рубежом, Квачадзе ответил, что в случае необходимости клиника окажет содействие этому, если захотят родные пострадавшего.

Как передавало ИА REGNUM, сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне был ранен 19 декабря, когда выпивал со своими знакомыми. Его срочно госпитализировали и провели две операции. Состояние с тех пор остается стабильно тяжелым.

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