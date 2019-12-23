Великий Новгород, , 12:59 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны, освободитель городов Керчь и Севастополь, Почётный гражданин Великого Новгорода Александр Петрович Попов станет одним из первых пассажиров поезда, который отправится сегодня, 23 декабря, с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Крым по новому мосту через Керченский пролив. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM родственники ветерана, вместе с Александром Поповым в Крым едет его давний друг — родственник механика, с которым он прошёл войну. В пути 97-летнего новгородского ветерана сопровождают два врача.

Александр Попов сядет на поезд на станции Чудово в Новгородской области. Программу пребывания в Крыму составили исключительно по желанию ветерана, в ней не только встречи с властями Севастополя и ветеранами, но и посещение памятных ему мест.

Одно их них — братская могила танкистов на Красной горке в Севастополе, где на постаменте установлен танк Т-34−76 образца 1942 года с шестигранной башней — машина старшего лейтенанта Василия Лукьяненко, погибшего со всем экипажем 12 мая 1944 года. Другое памятное для Александра Попова место — близ Крымского моста, где погиб заряжающий их танка, а Александр Петрович был ранен.

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