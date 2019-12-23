Нур-Султан, , 12:58 — REGNUM Министерство внутренних дел Казахстана предлагает применять в отношении должников по алиментам арест сроком на пять суток. Об этом 23 декабря заявил заместитель главы МВД Марат Кожаев на правительственном часе в Мажилисе (нижней палате парламента) республики, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в настоящее время в Казахстане не предусмотрено никаких мер для принуждения к выплате долга по алиментам. В Мажилисе отметили, что правоохранительные органы ищут должников по всей стране. Так, в 2018 году в розыске находились 1864 человека, а местонахождение установлено лишь в 9% случаев.

Кожаев ответил, что правоохранительные органы не имеют права задерживать этих должников, а лишь обязывают явкой к судебным исполнителям. Поэтому предлагается ввести арест на пять суток, в течение которых можно провести все ограничительные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев заявил, что в республике создан план мероприятий «30 шагов по созданию эффективной системы взыскания алиментов».

Читайте также: В Казахстане создадут более эффективную систему взыскания алиментов