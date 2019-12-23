Красногорск, , 13:34 — REGNUM В Подмосковье привели в порядок 1416 объектов вдоль «вылетных» магистралей в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

По начальника ведомства Олега Баженова, речь идет о проверках состояния придорожных территорий на соответствие правилам благоустройства. В 2019 году по предписаниям инспекторов привели в порядок 103 остановочных павильона, 86 фасадов зданий, снесли 300 незаконных рекламных объекта, заменили 90 вывесок и информационных щитов, благоустроили 414 территорий, отремонтировали 127 ограждений и 42 шумозащитных экрана, удалили 400 аварийных и сухостойных деревьев.