Джакарта, , 12:49 — REGNUM Министр молодежи и спорта Индонезии Зайнудин Амали заявил, что правительство выразило желание, чтобы боевое искусство пенчак-силат стало олимпийским видом спорта, сообщает Antara.

По его словам, ЮНЕСКО официально признает пенчак-силат нематериальным культурным наследием Индонезии, а также наследием предков Индонезии.

«В январе 2020 года Индонезия обратится в Международный олимпийский комитет. Конечно, есть несколько стран, которые являются нашими конкурентами, но, с опытом проведения успешных Азиатских игр, мы надеемся, что другие страны окажут нам поддержку», — заявил Зайнудин Амали.

Как сообщало ИА REGNUM, братство пенчак-силат в ЮАР отпраздновало свое десятилетие по воспитанию и развитию индонезийской культуры и боевого искусства в стране.

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