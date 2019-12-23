Москва, , 12:46 — REGNUM Совфед одобрил закон, увеличивающий норму санитарной площади на ребенка, находящегося с матерью, заключенной под стражу, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Закон устанавливает норму санитарной площади в размере не менее четырех квадратных метров в камерах содержания под стражей на каждого ребенка, находящегося вместе с матерью, которая задержана по подозрению в совершении преступления либо в отношении которой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, закон предусматривает, что беременные женщины и женщины, имеющие при себе детей в возрасте до трех лет, содержатся в камерах отдельно от остальных подозреваемых и обвиняемых.