Ярославль, , 12:45 — REGNUM Ярославские рыболовы-любители не против введения норм вылова рыбы, но сомневаются в эффективности этой меры, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2020 года в регионе можно будет в сутки вылавливать не более 5 килограммов рыбы. За превышение этой нормы установлен штраф.

Щука Сергей Серединский

«В целом это нормально. Нужно приходить к цивилизованной рыбалке. Все отмечают, что рыбы становится меньше. Если рыба нужна для еды, ее можно пойти и купить», — полагает рыболов-любитель Сергей Серединский.

Управляющий рыболовно-охотничьей базой на Рыбинском водохранилище Александр Кукушкин не думает, что введение норм отпугнет клиентов.

«Люди старшего поколения помнят, что в Советском Союзе тоже была такая же норма — 5 килограммов в день. Кроме того, если попалась одна большая рыба, она может быть и 15, и 20 килограммов. Это абсолютно нормально. Люди ловят рыбу для души, а не для питания», — полагает Александр Кукушкин.

Однако рыбаки сомневаются в действенности нововведения, прежде всего — штрафов за превышение норм вылова.

«Штрафовать будут того, кого легче штрафовать. Приехал дедушка за карасем, поймал шесть килограммов — его и оштрафуют. Рыболовы-любители не наносят значительного ущерба природе, это делают браконьеры. Но бороться с браконьерами трудно, и вряд ли Рыбнадзор будет это делать», — говорит рыболов Сергей Серединский.

Рыболовы говорят о том, что нормативная база недостаточно проработана. Например, она не учитывает ситуацию, когда рыбаки едут на значительное расстояние, например в Карелию.

«Ехать тысячу километров, для того чтобы поймать пять кило, — нерационально. Для таких случаев можно было бы предусмотреть путевки на превышение, чтобы эти деньги шли государству для восстановления рыбных ресурсов», — рассказал Сергей Серединский.

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