Магас, , 12:44 — REGNUM Автопарк семи учреждений здравоохранения Ингушетии пополнился новым автотранспортом. Ключи от 42 машин скорой помощи были вручены руководству республиканской станции скорой медпомощи и центра медицины катастроф «Защита», Сунженской и Малгобекской станциям скорой помощи, а также больниц городов Карабулак и Сунжа и сел Галашки и Джейрахского района, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе главы Ингушетии.

Вручая ключи от новых машин, руководитель республики Махмуд-Али Калиматов сказал, что автопарк станций скорой помощи в Ингушетии за последние годы «в значительной степени устарел». Больше пяти лет служат около 60% машин. С получением нового транспорта оказание экстренной медицинской помощи в регионе должно улучшиться, считает Калиматов.

Напомним, в течение последних четырех лет в Ингушетию поступило 83 машины скорой помощи: 13 — в 2016 году, 10 — в 2017, 18 — в 2018 и 42 — в нынешнем.