Каменск-Уральский, Свердловская область, , 12:45 — REGNUM В Каменске-Уральском (Свердловская область) наркологи провели встречи со школьниками, родителями и преподавателями по поводу снюсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Врачи из Свердловской областной наркологической больницы рассказали участникам собраний о последствиях употребления никотиносодержащих смесей. У регулярного потребителя снюсов снижается умственная активность, также, скорее всего, сформируется никотиновая зависимость. Возрастает риск развития онклологических заболеваний, а также заболеваний дёсен и зубов.

Кроме того, родителям и педагогам напомнили, как выявить по косвенным признакам, что ребёнок употребляет снюсы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Федерации РФ принял обращение к правительству РФ о приостановлении оптовой и розничной продажи никотиносодержащих изделий (никпэков). Они появились в качестве альтернативы снюсам.

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