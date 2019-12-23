Нур-Султан, , 12:39 — REGNUM Рейтинг частных судебных исполнителей внедрен в Казахстане для обеспечения качественных услуг населению. Об этом 23 декабря заявил министр юстиции республики Марат Бекетаев, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, на сайте министерства юстиции опубликован рейтинг судебных исполнителей с указанием необходимых данных: адреса, специализации, положения в рейтинге, оценки взыскателей и другая информация.

Бекетаев добавил, что в настоящее время в Казахстане работают 2200 частных судебных исполнителей, что втрое больше, чем в 2016 году. Численность государственных судебных исполнителей уменьшилась в четыре раза, до 303 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря министр юстиции Казахстана выступил на правительственном часе в Мажилисе (нижней палате парламента) Казахстана. Депутатам была представлена работа министерства по увеличению эффективности системы взыскания долгов.

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