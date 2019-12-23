Белгород, , 12:30 — REGNUM По итогам 2019 года Белгородская область заняла в национальном туристическом рейтинге 33 место, сообщили 23 декабря в пресс-службе регионального департамента экономического развития. Результаты ежегодного исследования опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России».

Эксперты учитывали развитие внутреннего и въездного туризма, туристическую привлекательность российских регионов, их туристический потенциал и популярность среди отечественных и иностранных туристов. Белгородская область улучшила показатель 2018 года на одну строчку и заняла 33 место.

В первом рейтинге 2015 года региона занимал 60 место, с каждым годом область повышает этот показатель.