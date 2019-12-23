Чита, , 12:21 — REGNUM В Забайкалье подвели промежуточные итоги акции «Каникулы в семье». Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, желание взять детей, нуждающихся в родительской заботе, на новогодние праздники, высказали 26 человек.

«С момента запуска акции «Каникулы в семье» только в Чите было зафиксировано более 100 обращений региональному оператору по вопросам временной опеки. На данный момент все 26 заявлений на временную передачу ребенка в семью проходят проверку в краевом Управлении МВД России», — отметили чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, акция «Каникулы в семье» стартовала в начале декабря 2019 г. Согласно условиям участия в данном мероприятии, стать опекуном можно, начиная с новогодних каникулах каникул, но не более трёх месяцев.

На сегодняшний день в регионе проживают более 3500 замещающих семей, в которых воспитываются 4644 приёмных ребёнка, но ещё 1439 детей нуждаются в родительской заботе. В основном это ребята от 10 до 17 лет.

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