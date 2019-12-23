Бутембо, Конго, , 12:24 — REGNUM В восточной части ДР Конго был зафиксирован первый рецидив в ходе текущей эпидемии лихорадки Эбола. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В соответствии с заявлением ВОЗ, конголезские органы здравоохранения сообщили, что оставшийся в живых после заражения Эболой в Мабалако, провинция Северная Киву, снова заболел вирусом.

Предварительные тесты классифицируют это как рецидив, говорится в отчете ВОЗ.

«Редкие случаи рецидива, при которых у человека, который выздоровел от EVD (Эбола), снова появляются симптомы заболевания, были задокументированы во время прошлых вспышек, но это первый рецидив, задокументированный во время этой вспышки», — говорится в сообщении.

По информации журналистов агентства, в ходе текущей вспышки Эболы в Демократической Республике Конго было заражено более 3300 человек, 2200 из которых скончались.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе было подтверждено 11 новых случаев Эболы, причем все они, как полагают, заразились вирусом от человека, у которого произошел рецидив. Случай рецидива был потенциальным источником заражения для 28 человек, отмечают в ВОЗ.

«Это единая цепь передачи, но она вызывает беспокойство», — сказал Майк Райан, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Он сказал, что ситуация в Мабалако вызывает беспокойство отчасти из-за его близости к городу Бутембо, многолюдному коммерческому центру и эпицентру текущей вспышки Эбола.

«У нас была серьезная проблема (в Бутембо) только 6 месяцев назад, поэтому существует реальная обеспокоенность тем, что любая дальнейшая передача в Мабалако может потенциально перекинуться на Бутембо», — заявил Райан.

Несмотря на разработку вакцины и эффективных методов лечения, недавний всплеск насилия со стороны ополченцев и преступных группировок у границ с Угандой и Руандой затрудняет усилия по сдерживанию текущей вспышки заболевания, отмечают репортеры.