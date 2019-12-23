Магас, , 12:18 — REGNUM В Ингушетии проходят обыски на рынке «Мархаба» и в салонах сотовой связи. Об этом сообщают «Интерфакс» и еще ряд местных СМИ и пользователи соцсетей.

По данным источников, поблизости с территорией рынка, расположенного по улице Муталиева в городе Назрани, и в центре города ограничено движение транспортных средств.

«Доступ к ряду точек закрыт военными «Уралами». Силовики, в частности, проверяют салоны сотовой связи», — пишет «Интерфакс».

При этом в местной полиции информацию о проводимых мероприятиях не комментируют. Есть сведения якобы о том, что обыски проводят прикомандированные силовики.