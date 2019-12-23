Махачкала, , 12:20 — REGNUM В Дагестане завершается строительство поликлиники республиканского онкологического диспансера на 200 посещений в смену со стационаром на 40 коек. Ввод соцобъекта в эксплуатацию ожидается до конца текущего года, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе министерства строительства республики.

Поликлиника онкодиспансера строится в рамках республиканской инвестиционной программы с 2010 года. Вопрос финансирования завершения долгостроя был закрыт за счет средств резервного фонда правительства России.

Сообщается, что глава Дагестана Владимир Васильев обратился в центральный исполком политической партии «Единая Россия» о содействии в выделении средств на завершение строительства объекта. По данному ходатайству было выделено 350 млн рублей.

Специалисты построили два трехэтажных корпуса и крытый переход между ними, котельную, дизельный и трансформаторный пункты. На входе в медучреждение установлен уличный подъемник для инвалидов.