Варшава, , 12:16 — REGNUM Возвращающиеся на новогодние праздники из Польши украинские гастарбайтеры создали огромные очереди на погранпереходах на польско-украинской границе. Об этом сообщает «Польское радио».

Желающие пересечь польско-украинскую границу сообщают в соцсетях, что на погранпереходах образовались огромные очереди. Время ожидания составляет до десятка часов. Наибольшее количество легковых автомобилей и автобусов скопилось в пунктах пропуска Корчова-Краковец и Медыка-Шехины. Очередь для пешего перехода границы достигает ста метров.

На погранпереходе в польской Медыке для пересечения границы на легковом автомобиле понадобится около девяти часов, на автобусе — более десяти.

На переходе Гребенне — Рава Русская очередь легковых автомобилей растянулась на четыре километра, грузовых — на одиннадцать километров. На других погранпереходах ситуация аналогичная. Водители публикуют в соцсетях фотографии и видео многокилометровых очередей.

По сообщению украинской таможни, в 2020 году на польско-украинских погранпереходах будет вводиться совместный контроль, что позволит уменьшить очереди.