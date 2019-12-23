Ростов-на-Дону, , 12:16 — REGNUM Дождь со снегом накроют Ростовскую область в последние дни декабря 2019 года. Похолодание придёт на Дон с 27 декабря. Это следует из прогноза погоды, составленного синоптиками Гидрометцентра России, сообщает ИА REGNUM.

Так, 27 декабря воздух в дневные часы прогреется до +5 градусов, ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов. 28 декабря похолодает до +3 градусов днём, ночи будут уже значительно холоднее — до 0 градусов.

29 декабря ожидается снег с дождём и до +2 градусов в дневные часы. При этом погода будет безветренной.

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