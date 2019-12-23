Курган, , 12:11 — REGNUM В Кургане во всемирно известном Центре Илизарова сменился руководитель. Доктор медицинских наук Александр Губин переходит на другое место работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе центра.

Обязанности руководителя Центра будет исполнять ортопед-вертебролог, доктор медицинских наук Александр Бурцев.

Александр Бурцев окончил в 2009 году Военно-Медицинскую академию им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Работает в Центре Илизарова с 2010 года.

Отметим, что с 20 декабря 2019 года президиум научного совета Минздрава РФ рекомендовал сформировать на базе курганского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Илизарова национальный медицинский исследовательский центр по профилю «травматология и ортопедия».