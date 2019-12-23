Новосибирск, , 12:08 — REGNUM Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов взял на личный контроль ситуацию с зарплатами и загрузкой врачей скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в областном правительстве.

Уточняется, что Хальзов встретился с сотрудниками станции скорой помощи, вышедшими 22 декабря на пикет. Участниками акции протеста стали фельдшеры и врачи скорой помощи Новосибирска. По информации областных властей, медработники жаловались на высокую загрузку из-за дефицита кадров и низкие зарплаты.

Министр «пообещал разобраться» в проблемах и предложил участникам акции создать рабочую группу. В неё должны войти руководители министерства, администрации станции скорой помощи и представители от каждой подстанции.

Хальзов признал, что «определённая проблема с дефицитом кадров есть». Однако он утверждает, что ситуация находится под контролем, «пути решения прорабатываются».

«Это системный вопрос, который решается не на пикетах, а через конструктивный диалог. Министерство открыто для любых обсуждений», — заявил министр.

По официальным данным новосибирского минздрава, нагрузка составляет в среднем 15,8 вызова на одну бригаду станции скорой помощи в сутки (на общепрофильную фельдшерскую бригаду — 16).

Средняя зарплата фельдшеров выездных бригад — 38 289,5 рубля, врачей — 69 468,5 рубля, заявили в облминздраве.

Напомним, пикет сотрудников скорой помощи в Новосибирске состоялся 22 декабря. В акции протеста в сквере около театра «Глобус» приняли участие около 40 человек. Медики потребовали улучшения условий труда и повышения зарплат. Один из плакатов гласил: «Скорой нужна помощь». Участники пикета указали, что фельдшеры получают 24−30 тысяч рублей. При этом работы очень много.

«Фельдшеры просто живут на станции [скорой помощи]», — цитирует одного из участников пикета «Тайга.инфо».