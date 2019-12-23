Псков, , 12:06 — REGNUM Благодаря покупке современного ангиографа псковская медицина «шагнула сразу на два шага вперёд». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников после осмотра нового оборудования в Псковской областной клинической больнице.

На закупку ангиографа было направлено более 76 млн рублей. Аппарат позволяет производить широкий спектр малоинвазивных вмешательств по восстановлению кровотока.

Кроме того, лечебное учреждение приобрело аппарат УЗИ экспертного класса, которых в России всего четыре.

«Есть надежда на возрождение медицины в Псковской области», — отметил губернатор региона Михаил Ведерников.

В пресс-службе областной администрации добавили, что в Псковском госпитале ветеранов войн будет установлен новый рентгенологический аппарат стоимостью более 14 млн рублей, а в детской областной больнице в ближайшее время, помимо нового рентгенологического кабинета, начнут работу новые аппараты КТ и МРТ — на приобретение оборудования и подготовку помещений выделено более 170 млн рублей.

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