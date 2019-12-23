Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM 10-летняя ростовчанка Мирослава Биктимирова, получившая подарок от президента России, считает Владимира Путина волшебником. Несколько писем, адресованные Деду Морозу, остались без ответа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

О том, что в России есть только один волшебник — российский лидер Владимир Путин — девочке рассказала её мама. Надеясь на чудо, ученица школы №115 написала письмо главе государства, в котором поделилась заветной мечтой.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Путин исполнил давнюю мечту школьницы — она стала обладательницей графического планшета.

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